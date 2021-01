Exista transmitere comunitara cu tulpina britanica de coronavirus. Doua persoane care locuiesc in județul Cluj au fost depistate cu noua tulpina și nu au legatura intre ele. De asemenea, niciuna dintre persoanele depistat pozitiv nu a calatorit in Regatul Unit al Marii Britanii. Unul din pacienți are 29 de ani, iar celalalt are 54. „Referitor la cele doua cazuri depistate cu tulpina britanica, este vorba de 2 persoane cu varsta de 29, respectiv 54 ani, cu domiciliul in alte judete si rezidenti in jud.Cluj. Acestia au fost confirmati pozitiv cu Covid19, iar ulterior, in urma procesului de sintetizare…