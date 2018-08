Detalii despre noua generație BMW Seria 3: masă redusă, comportament dinamic îmbunătățit ... Pregatirile pentru lansarea noii generații BMW Seria 3 au intrat in linie dreapta. Constructorul german a publicat o serie de imagini realizate in timpul testelor efectuate pe circuitul de la Nurburgring. Cel mai recent test a avut ca scop realizarea ultimelor modificari in materie de dinamica, iar cu aceasta ocazie BMW a publicat și o serie de informații despre noul Seria 3. Sedanul de clasa medie are un centru de greutate mai mic cu 10 mm comparativ cu vechea... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

