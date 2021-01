Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 28 ianuarie, in județul Mureș au fost confirmate 16.530 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2., au fost inregistrate 34 cazuri noi de persoane infectate, 17 persoane au fost reconfirmate pozitiv. sunt internate 185 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru.…

- Pana astazi, 27 ianuarie, in județul Mureș au fost confirmate 16.496 cazuri au fost inregistrate 76 cazuri noi, 13 persoane au fost reconfirmate pozitiv 30 cazuri noi in plus fața de ieri sunt internate 227 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru. 15.226 de persoane s-au vindecat…

- Pana astazi, 22 ianuarie, in județul Mureș au fost confirmate 16.269 cazuri , au fost inregistrate 68 cazuri noi, 26 persoane au fost reconfirmate pozitiv sunt internate 228 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru. 14.954 de persoane s-au vindecat 1.402 de persoane au fost externate,…

- Pana astazi, 13 ianuarie, in județul Mureș au fost confirmate 15.826 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. au fost inregistrate 95 cazuri noi de persoane infectate, 23 persoane au fost reconfirmate pozitiv in județul Mureș. 229 persoane internate in spitalele din județul nostru. 14.392…

- Pana astazi, 12 ianuarie, in județul Mureș au fost confirmate 15.731 cazuri, au fost inregistrate 53 cazuri noi de persoane infectate, 27 persoane au fost reconfirmate pozitiv in județul Mureș. sunt internate 252 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru. 14.247 de persoane s-au vindecat…

- Pana astazi, 11 ianuarie, in județul Mureș au fost confirmate 15.678 cazuri de infectari, au fost inregistrate 29 cazuri noi 13 persoane au fost reconfirmate pozitiv in județul Mureș. 241 persoane confirmate, internate in spitalele din jud. Mureș 14.197 de persoane s-au vindecat in județul Mureș 1.340…

- Pana astazi, 17 decembrie, in județul Mureș au fost confirmate 14.109 cazuri de persoane, 100 cazuri noi, 14 persoane au fost reconfirmate. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 216 persoane confirmate, 1.352 de persoane s-au vindecat , 1.220 de persoane au fost externate…

- Pana astazi, 14 decembrie, in județul Mureș au fost confirmate 13.763 cazuri de persoane infectate , au fost inregistrate 57 cazuri noi de persoane infectate, 13 persoane au fost reconfirmate pozitiv in județul Mureș. Sunt internate 321 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru. {Pana…