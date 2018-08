Stiri pe aceeasi tema

- Bancile din Romania sunt vizate din ce in ce mai des de atacuri cibernetice. Potrivit Serviciului Roman de Informatii, cele mai multe infractiuni informatice s-au produs in perioada iunie-august.

- Finantarile acordate de bancile-mama institutiilor de credit de pe piata locala s-au diminuat de la 20,5 mld. euro in primavara anului 2009 pana la 5,85 mld. euro la sfarsitul T1/2018, potrivit BNR. La inceputul anilor 2000, fluxurile externe de capital pentru bancile locale oscilau in jurul…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), instituția care are misiunea de a asigura organizarea și desfașurarea alegerilor și a referendumurilor in Romania, precum și finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, a incheiat in anul 2016 un protocol de cooperare cu SRI.Intr-un…

- Un milion de avocati din Europa iau pozitie fata de ingerinta Serviciului Roman de Informatii in Justitia din Romania si isi exprima ingrijorarea fata de modul in care intruziunea SRI a putut afecta dreptul cetateanilor romani la o judecata drepta si independenta. Intr-o Rezolutie adoptata in data…