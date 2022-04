Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 30 de ani din localitatea Sancraiu de Mureș a fost batut, in data de 27 martie, in zona Complexului de Agrement și Sport "Weekend" din Targu Mureș. Ulterior, barbatul care era casatorit și tatal unei fetițe de 4 ani a decedat, in data de 2 aprilie, și a fost condus … Post-ul Detalii…

- O persoana a fost retinuta in cazul decesului primarului din localitatea brasoveana Jibert, Iancu Boeriu, a anuntat, vineri, 01 aprilie prim procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, Claudiu Sandu.Edilul din Jibert ar fi decedat in spital, la mai multe zile dupa ce a fost batut, el primind…

- Incepand cu data de 16 ianuarie 2022, Calin Dohan este noul prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Zalau, decizia fiind luata de Consiliul Superior al Magistraturii. Procurorul a fost delegat sa ocupe aceasta funcție pana in data de 16 iulie 2022, perioada dupa care va avea loc o noua…

- Seful si adjunctul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, respectiv magistratii Gill Julien Grigore Iacobici, procurorul sef, si Andra Georgiana Vasile, procurorul sef adjunct, au solicitat sa fie transferati la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta. Consiliul Superior al Magistraturii…

- „Ca urmare a administrarii probatoriului in cauza, fata de tatal copilului s-a declansat urmarirea penala sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie in modalitatea omorului. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu a dispus retinerea barbatului pentru 24…

- Reprezentanții Complexului de Agrement și Sport "Weekend" din Targu Mureș au anunțat marți, 1 februarie, ca terenurile de fotbal din incinta complexului sunt deszapezite și utilizabile. "Am deszapezit terenurile de fotbal, ca in funcție de condițiile meteorologice acestea sa poata fi folosite. Terenurile…

- Procurorul de caz urmeaza sa decida astazi, 13 ianuarie, pentru care din cei 5 suspecți va formula propunere de arestare preventiva. Acuzațiile fața de cei trei medici de familie , o asistenta medicala și o persoana fizica sunt de trafic de influența, dare și luare de mita și fals informatic. Dosarul…

- Un barbat, din orașul Bolintin Vale, este cercetat de polițiști sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin Vale, fiind banuit ca agresat un barbat din București, care ulterior a decedat. La data de 9 ianuarie a.c., ora 20.32, polițiștii din cadrul…