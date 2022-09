Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 7 ani a fost gasit asfixiat in casa unde locuia cu mama sa, iar femeia, cu venele taiate, era in stare inconștienta. Cazul tragic s-a produs intr-o localitate din Nisporeni. Informația a fost confirmata, pentru UNIMEDIA, de ofițerul superior de presa al IP Nisporeni, Cristina Vicol.

- Verdictul in cazul dublului omor din raionul Falești este tot mai aproape, in pofida faptului ca unul dintre suspecți a incercat sa-și taie venele chiar in sala de judecata. Luni, rudele victimelor Anatol Movila și Ion Achimov din Balți, uciși la sfarșitul anului trecut intr-o fașie forestiera, au organizat…

- Președintele Consiliului de Administrație al gigantului Lukoil, Ravil Maganov, s-ar fi sinucis la Spitalul Central din vestul Moscovei, transmit anchetatorii ruși care au preluat cazul, potrivit agenției de presa TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Dubla crima pe strada Corbului din localitatea clujeana Baciu. Un tanar și-a omorat mama și bunica. Omorurile au fost comise cu un obiect ințepator. Faptele au avut loc miercuri dupa-masa, iar autorul este in libertate. Miercuri dupa-masa, Poliția a fost alertata cu privire la dubla crima de pe strada…

- Procurorii au demarat o ancheta in cazul tanarului care a cazut de la etajul patru al unui bloc de pe strada Taberei, din cartierul Manaștur. Un apropiat al tanarului, care vorbea cu el la telefon inainte de incident, ne-a relatat ca nu crede ca Alin F. a cazut de la etaj, ci ca a fost impins. Martorul…

- Detalii infioratoare au iesit la iveala in timpul anchetei crimei din Bascov, in care o familie a fost ucisa aproape in intregime. Singurul supravietuitor, un barbat nu se afla acasa in momentul socantului incident. The post Detalii infioratoare despre crima multipla din Bascov: Cele cinci victime au…

- Poliția reacționeaza dupa crima șocanta petrecuta marți, in comuna argeșeana Bascov. Un barbat și-a ucis parinții, fratele, sora și nepoata. Polițiștii l-au prins cu ajutorul jandarmilor. Detalii, AICI. Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a transmis ca barbatul a fost identificat și se afla in custodia…

- Avocatul arestat pentru ca și-ar fi aruncat de la etajul șase iubita gravida, o avocata de succes din Iași, are o slabiciune pentru femeile in roba, motiv pentru care s-a combinat tot cu o viitoare abcolventa de Drept.