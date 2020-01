Detalii despre ancheta privind moartea jurnalistei Cristina Țopescu Cristina Țopescu a incetat din viața in preajma Revelionului. Primele constatari ale medicilor legiști indica faptul ca fosta jurnalista ar fi murit in somn, iar in stomac s-ar fi gasit urme de medicamente. Cauza, insa nu a putut fi stabilita. „Urmeaza ca la histopatologie și toxipatologie rezultatele sa vina mult mai tarziu. Rezultatele vor fi The post Detalii despre ancheta privind moartea jurnalistei Cristina Țopescu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Cristina Țopescu s-a stins prematur, la doar 59 de ani. Moartea jurnalistei a luat pe toata lumea prin surprindere, mai ales ca nimeni nu ar fi auzit nimic despre vreo problema de sanatate majora.

- Cauza morții Cristinei Țopescu nu a putut fi stabilita din cauza ca trupul jurnalistei era intr-o stare foarte avansata de putrefacție, potrivit unor surse din ancheta. Institutul de Medicina Legala a intocmit raportul preliminar, insa nu a fost stabilita cauza decesului in cazul jurnalistei Cristina…

