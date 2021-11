Detalii despre accidentul mortal de pe DN13 E60, din județul Mureș Polițiștii mureșeni au fost sesizați sambata, 5 noiembrie, in jurul orei 16.40, sa intervina la un accident rutier produs pe DN13 E60, in exteriorul localitații Gaiești. "Din primele cercetari efectuate la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca s-a produs o coliziune intre un autoturism condus in direcția Sighișoara, de un barbat, de 72 de … Post-ul Detalii despre accidentul mortal de pe... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

