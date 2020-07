Stiri pe aceeasi tema

- Soferul care a provocat cumplitul accident de la intersectia strazii Ismail cu bulevardul Stefan cel Mare din Capitala, soldat cu decesul a doua persoane, isi va afla in curind sentinta. Atit inculpatul, cit si rudele partilor vatamate au fost audiate, transmite publika.md. {{456262}}La urmatoarea sedinta,…

- CHIȘINAU, 16 iun. - Sputnik. Magistrații au admis integral demersul procurorului de a prelungi cu inca o luna mandatul de arest pentru șoferul care se face vinovat de tragicul accident produs in data de 17 mai in centrul Capitalei. © Sputnik / Miroslav Rotari Noi detalii despre teribilul accident…

- Soferul care acum o saptamana a omorat doi oameni in accidentul de la intersectia bulevardului Stefan cel Mare cu Ismail ramane in arest. Magistrații Curții de Apel Chișinau au respins recursul avocatului acestuia, care a solicitat sa fie cercetat in libertate.

- Cu referire la accidentul rutier care a avut loc in centru capitalei in noaptea de 17 mai la intersecția bd. Ștefan cel Mare și Sfant cu str. Ismail, Inspectoratul General al Poliției vine cu cateva detalii.

- Inspectoratul General al Poliției (IGP) vine cu noi detalii despre accidentul rutier care a avut loc in centru capitalei in noaptea de 17 mai curent la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfant cu strada Ismail, soldat cu doua decese.

- Seful INSP, Sergiu Paiu, a oferit noi detalii despre accidentul tradic din centrul Capitalei, petrecut in noaptea de duminica, 17 mai, cand un sofer de 27 de ani, care se afla la volanul unui Audi S8, a trecut la rosu si s-a izbit violent intr-un taxi de model Toyota Prius, in intersectia strazilor…

- Șoferul de 27 de ani, care se afla la volanul automobilului Audi, și a fost implicat in accidentul grav produs noaptea trecuta la intersecția strazii Ismail cu bulevardul Ștefan cel Mare din Capitala, a fost reținut pentru 72 de ore.

- Doi oameni au murit in accidentul cumplit produs noaptea trecuta la intersecția strazii Ismail cu bulevardul Ștefan cel Mare din Capitala.Potrivit poliției, un automobil, model Audi, condus de un tanar de 27 de ani, care avea și o pasagera la bord, se deplasa pe bd.