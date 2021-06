Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 87 de ani din orașul Galați a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovita de un excavator. Accidentul s-a produs sambata pe o strada din oraș unde au loc lucrari de modernizare.

- Un bebelus de doar doua luni a murit, iar altul de un an a ajuns la spital, dupa ce in urma unui accident, un automobil a fost proiectat pe trotuar, unde se aflau doua femei cu copiii in carucioare.

- Un autoturism s-a facut zob dupa ce s-a izbit intr-un stalp in municipiul Campulung Moldovenesc. Accidentul s-a petrecut in aceasta seara. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, din accident au rezultat doua victime care au fost preluate de ambulanțe si transportate la spital.…

- Accident grav in Botoșani! Cinci tineri au ajuns in stare grava la spital, dupa ce un șofer de 19 ani a pierdut controlul mașinii pe care o conducea cu o viteza extrem de mare. Tragicul eveniment s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, pe drumul ce leaga Botoșani de Iași. Mai mulți tineri…

- Motorul bicicletei electrice a luat foc imediat ce ușile liftului s-au inchis. O femeie in varsta de 55 de ani a reușit sa-și protejeze nepoțica de doar 5 luni. Cele doua au suferit insa arsuri și se afla in stare grava la spital. Accidentul a avut loc intr-o cladire rezidențiala din sud-vestul Chinei.Imaginile…

- Un tanar de 23 de ani, in stare de ebrietate, a provocat un accident in urma caruia a decedat o fata de 18 ani. Alte doua persoane au fost transportate la spital cu diverse traumatisme. Accidentul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 02:00 in apropierea satului Marașești, raionul Singerei.

- Eleva in stare grava dupa ce a cazut pe scari la o școala din Sangeorz-Bai O eleva de 12 ani de la Școala Gimnaziala din Sângeorz-Bai s-a ales cu un un traumatism cranian grav în urma unei cazaturi pe scarile școlii. Accidentul s-a petrecut, miercuri, în jurul orei…