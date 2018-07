Se restrange cercul de suspecti in cazul mortii Esterei, fetita de cinci ani violata si ucisa in Baia Mare. Dupa doua luni si jumatate, criminalul este inca in libertate. Șeful Politiei Romane a anuntat ca patru persoane sunt suspecte. Ancheta ar putea fi finalizata in scurt timp.

"Avem un cerc de suspecti care a fot restrans, da. Sunt patru persoane. Sunt din zona", a declarat șeful Poliției Romane, Ioan Buda.

Pana acum, zeci de suspecti au fost dusi la politie si verificati.

Prin sita anchetatorilor au trecut mai multi minori, un preot, tatal vitreg al fetitei, vecini,…