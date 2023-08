Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica (43 de ani), antrenor liber de contract, s-a ințeles cu FC Botoșani, locul 15 din SuperLiga. Valeriu Iftime s-a desparțit recent de antrenorul Marius Croitoru și a pornit in cautarea unui tehnician cu licența PRO. L-a gasit in persoana lui Nicolae Dica, cel care ultima data a activat la…

- In continuare șomer, Marius Șumudica nu duce lipsa de oferte. Dupa mai multe saptamani in care parea favorit s-o preia pe Universitatea Cluj - mutare care nu s-a mai realizat - o alta formație in criza din Superliga, FC Botoșani, a incercat sa-l ademeneasca pe experimentatul antrenor. Negocierile dintre…

- Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, are un favorit pentru a-l inlocui pe banca pe Marius Croitoru. Primul pe lista echipei moldovene este Catalin Anghel, antrenorul secund de la Farul Constanța, conform surselor GSP. ...

- Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Botoșani, Valeriu Iftime explica intr-o postare publica efectele pe care urmeaza sa le aiba unele masuri gandite de guvernanți pentru acoperirea deficitului bugetar.

- FCU Craiova și-a dezamagit din nou susținatorii, dupa ce a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 3-4, partida susținuta in fața echipei U Cluj, prima din etapa 3 a Superligii. Pentru echipa patronata de familia Mititelu este cea de-a treia infrangere consecutiva. Ardelenii au deschis scorul prin…

- Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, l-a laudat pe Jaja Silva (24 de ani), fostul sau jucator care e dorit de Gigi Becali la FCSB. Extrema stanga a jucat la Botoșani sub forma de imprumut in sezonul 2021-2022 și avea o clauza in contract prin care putea fi achiziționat pentru 135.000 de euro.…

- Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a dezvaluit ca in contractul dintre club și atacantul Mamadou Thiam (28 de ani), dorit de FCSB, exista o clauza de reziliere. „In principiu nu ne dorim sa-l vindem”, a transmis acesta. Gigi Becali nu a reușit sa-l convinga pe Arnold Garita sa semneze cu FCSB…