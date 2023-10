Stiri pe aceeasi tema

- Este transferul momentului in fotbalul romanesc! Dorin Rotariu, liber de contract inca din luna august 2023, moment in care s-a desparțit de Ludogorets, a fost prezentat oficial, in urma cu puțin timp, la FCSB. Fostul mijlocaș de la Dinamo este noul jucator al "roș-albaștrilor".

- FCSB anunta ca a ajuns la un acord cu Dorin Rotariu, care a semnat astazi un contract cu gruparea patronata de Gigi Becali.Atacantul in varsta de 28 de ani va purta tricoul cu numarul 29 si se va adauga lotului condus de Elias Charalambous miercuri, potrivit news.ro. Fostul jucator de la Dinamo…

- In continuare liber de contract, mijlocașul Dorin Rotariu (28 de ani) se pregatește acasa, cu SSU Poli Timișoara, o formație din cel de-al treilea eșalon. Unchiul sau, Iosif Rotariu, a oferit ultimele informații despre fosta mare speranța a fotbalului romanesc. Suporterii lui Dinamo și l-ar fi dorit…

- FCSB - CFR Cluj, duel din etapa a patra a Superligii (6 august, ora 21:30), se va juca in Ghencea. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a oferit azi mai multe detalii. Dupa ce negocierile dintre FCSB și CSA Steaua pentru inchirierea Stadionului Steaua la meciul roș-albaștrilor cu Dinamo au cazut in…

- Au fost tensiuni la negocierile dintre conducerile FCSB și CSA Steaua, legate de inchirierea stadionul din Ghencea pentru meciul cu Dinamo. Juristul clubului armatei, Florin Talpan, a asistat la discuții și l-ar fi intrebat pe comandant de ce accepta sa stea de vorba cu „dușmanii”. Gigi Becali a transmis…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a dezvaluit detalii de la negocierile dintre Valeriu Aragseala, președintele clubului roș-albaștru, și reprezentanții CSA Steaua pentru accederea in Ghencea la meciul cu Dinamo. Luni, 17 iulie, Valeriu Argaseala s-a aflat la sediul Stelei pentru a negocia condițiile…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, spera ca marți dimineața sa fie parafat contractul pentru „punerea in dispoziție” a arenei din Ghencea. FCSB - Dinamo (etapa #2 din Superliga) se disputa sambata, 22 iulie, de la ora 21:30. Duelul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Valeriu Argaseala, președintele celor de la FCSB, se afla in aceste momente in Ghencea, la sediul clubului Steaua, unde poarta ultimele negocieri cu oficialii CSA pentru inchirierea stadionului de 30.000 de locuri. Vicecampioana inca spera ca va fi primita acolo pentru derby-ul cu Dinamo de sambata,…