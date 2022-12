Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite luni dimineata, 5 decembrie, dupa o explozie produsa intr-un bloc din cartierul Burdujeni, din Suceava. Una dintre persoanele ranite este in stare grava, a transmis ISU Suceava. Aproximativ 40 de persoane au fost evacuate si s-au autoevacuat din cele doua scari de bloc,…

- Eveniment Accident rutier in Trivalea Moșteni / Un barbat și o femeie, cu traumatisme ușoare, au ajuns la spital noiembrie 2, 2022 10:16 Miercuri dimineața, pe numarul de urgențe 112 a fost anunțat un eveniment rutier in localitatea Trivalea Moșteni, la care au intervenit pompierii, cu o mașina de…

- Un barbat in varsta de aproximativ 66 de ani a cazut de la etajul doi al unei cladiri din Pitești. S-a intamplat luni dimineața, la centrul de batrani de pe strada Ioan Budai Deleanu. Citește și Argeș. Femeie gasita decedata intr-un canal de irigații Echipajul SMURD de terapie intensiva mobila l-a gasit…

- Doua adolescente, un tanar și un barbat au ajuns cu rani grave la Spitalul Județean dupa accidentul grav de la Vatra Dornei de vineri seara. Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, in urma accidentului la aceasta unitate spitaliceasca au ajuns patru victime, respectiv…

- Un barbat Oradea a sunat, marți, la 112 spunand ca se simte un puternic miros de gaz dintr-un apartament situat la etajul 2. Acesta le-a mai spus autoritaților ca in apartament locuiesc doua persoane. Pompierii au transmis ca o persoana a fost gasita decedata, ia una in stare de inconștiența, scrie…

- Un barbat de 43 de ani a fost transportat, sambata, cu elicopterul SMURD, la Unitatea de Primiri Urgente din Bistrita, dupa ce a cazut de pe o scara, de la inaltimea de aproximativ trei metri, in timp ce lucra in gospodaria sa.Victima a fost gasita inconstienta de echipajul medical, iar politistii au…

- Politistii si procurorii din Bucuresti fac cercetari in cazul decesului a doua persoane in varsta de 89 de ani - un barbat si o femeie - care au cazut, vineri, de la etajul al saptelea al unui bloc din Sectorul 2. "In data de 23 septembrie a.c., in jurul orei 12:10, Directia Generala de Politie a Municipiului…