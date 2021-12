Stiri pe aceeasi tema

- A fost publicata prima fotografie cu principalul suspect in cazul dublei crime de la Iași. Este vorba despre un tanar din Maroc, pe nume Ahmed Sami El Bourkadi, care a fost dat deja in urmarire. Poliția Romana a publicat, in aceasta seara, și primele imagini cu el. Iata cum arata tanarul!

- Ahmed Sami El Bourkadi, student la UMF Iasi, este principalul suspect al dublului asasinat din Iasi. Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi a cerut arestarea in lipsa a cetateanului de origine marocana. Suspectul a fugit din țara Ahmed Sami El Bourkadi este principalul suspect al dublei crime din Iași.…

- Noi detalii ies la iveala in cazul crimei duble de la Iași, acolo unde o romanca și iubitul ei marocan au fost gasiți fara suflare in locuința unde stateau cu chirie. Cum au fost omorați tinerii.

- Descoperire macabra in municipiul Iași, unde cadavrele a doi tineri – o romanca și iubitul ei de origine marocana, ambii studenți la Medicina – au fost gasite intr-o vila din cartierul Moara de Vant. Potrivit primelor informații ar fi vorba despre un dublu asasinat, iar principalii suspecți au fost…

- Noi detalii in cazul dublului omor comis sambata noaptea in orasul Cahul de un barbat beat care si-a impuscat fosta sotie si soacra cu arma de vanatoare. Victimele erau impreuna cu mai multe rude si se intorceau de la o petrecere de la Leova.

- Noi detalii cutremuratoare ies la iveala, in cazul mamei din Mehedinți care și-a ingropat cei doi copii in curtea casei. Femeia a facut declaratii in exclusivitate prin legatura telefonica in emisiunea Acces Direct

- Patru persoane au fost reținute in cazul omorului de la Falești. Potrivit poliției, victimele ar fi trișat in jocuri de carți, motiv pentru care au fost omorați cu deosebita cruzime, fiind loviți in special in regiunea capului cu o ranga de metal.

- Detalii sfașietoare au ieșit la iveala dupa moartea Sofiei, fetița de doar doi ani din Iași. Matușile fetiței au povestit ca micuța traia un adevarat calvar langa mama ei și ca a fost batuta de nenumarate ori de aceasta, Madalina, mama Sofiei, fiind o femeie extrem de violenta. Femeile au mai povestit…