- Noi detalii ies la iveala in cazul criminalului din Neamț care și-a injunghiat fetițele gemene de nici trei luni și soția. Barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. In urma incidentului, una dintre fetițe s-a stins din viața, iar cealalta este in stare grava.

