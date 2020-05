Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, in varsta de 84 de ani, dintr-o comuna din județul Valcea a fost batuta crunt de fiica sa de 62 de ani, potrivit publicației Gazeta Valceana, noteaza digi24.ro . In urma bataii, victima a ajuns la spital. La data de 19 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Sutești au…

- In urma imaginilor aparute in spatiul public in care o femeie abuzeaza o batrana de 84 de ani in comuna Creteni, Valcea, politistii au anuntat ca a fost emis un ordin de protectie provizoriu si ca au fost sesizate autoritatile competente in prevenirea si combaterea violentei domestice.

- In imagini se vede cum o femeie batrana, slaba piele și os, sta in noroiul din curtea casei. Fiica acesteia ii cere in repetate randuri sa se ridice in picioare. Batrana nu reuseste si ramane pe sol.

- O femeie, in varsta de 84 de ani, dintr-o comuna din judeșțul Valcea a fost batuta crunt de fiica sa de 62 de ani, potrivit publicației Gazeta Valceana. In urma bataii, victima a ajuns la spital.

- Dana Budeanu a ținut sa-i transmita un mesaj lui Vlad Voiculescu, dupa ce s-a aflat ca tatal acestuia a fost colaborator al Securitații. In context, Dana Budeanu explica faptul ca tatal sau a dat in judecata Partidul Comunist, inainte de 1989, asta pentru ca a refuzat sa-l angajeze pe fiul unui secretar…