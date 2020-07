Detalii cutremurătoare în cazul băieţelului ucis de tatăl său. Bărbatul a plimbat două zile în maşină cadavrul copilului Baietelul de 8 ani, gasit injunghiat in piept cu mai multe lovituri de cuțit, ar fi fost ucis de tatal sau de sambata, conform unor surse din ancheta, citate de publicatia locala Monitorul de Cluj. Barbatul care si-a ucis baietelul de 8 ani a fost prins marți seara, iar medicii legiști au constat faptul ca Takacs Gyorgy era mort de mai bine de 48 de ore. Tatal și-a plimbat mai bine de doua zile copilul mort pe bancheta din spate a mașinii, scrie Monitorcj.Barbatul a incercat sa se sinucida. Acesta s-a injunghiat de trei ori in stern cu un cuțit pe care il avea asupra sa, inainte sa fie imobilizat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Apar informații teribile in cazul baiețelului de 8 ani injunghiat de propriul tata si gasit mort in mașina parintelui sau, ieri, pe un camp din Cluj. In urma necropsiei, medicii legiști au descoperit ca Takacs Gyorgy era mort de mai bine de 48 de ore. Cand a fost intrebat de ce și-a omorat fiul, a […]…

- Noi detalii cutremuratoare ies la iveala din cazul baiatului de 8 ani care a fost gasit decedat pe bancheta din spate a mașinii conduse de tatal sau. Copilul a fost gasit înjunghiat în piept cu mai multe lovituri de cuțit, fiind ucis de sâmbata conform unor surse…

- Barbatul in varsta de 46 de ani este internat pe chirurgie toracica, in sectia de terapie intensiva, conform reprezentantilor Spitalului Judetean de Urgenta Cluj. Acesta a fost consultat de o echipa multidisciplinara: chirurgie toracica, chirurgie cardio-vasculara, chirurgie generala si chirurgie…

- Psihologul criminalist și totodata avocatul Gabriela Groza (Culda), autorul carții de specialitate „Psihologie aplicata in procesul penal”, a facut o analiza pe cazul copilului gasit injunghiat langa localitațile clujene Filea de Jos și Lita. Din perspectiva specialistului, suspectul principal este…

- Anchetatorii clujeni cred ca micuțul Takacs Gyorgy, in varsta de 8 ani, a fost omorat chiar de catre tatal sau care poarta același nume. Deși o astfel de informație nu a fost confirmata oficial, in lipsa barbatului viu sau mort, oamenii legii iau in calcul posibilitatea ca acesta sa se fi razbunat pe…

