Detalii cutremurătoare după dubla crimă: Adolescenta de 16 ani, ucisă alături de iubitul ei, era însărcinată Apar noi detalii cutremuratoare dupa dubla crima din Teleorman care a venit la puțin timp dupa o tragedie asemanatoare. Mama adolescentei in varsta de 16, ucisa alaturi de iubitul sau (18 ani), intr-un sat din Teleorman, a dezvaluit ca fiica ei ar fi fost insarcinata. „Fata ii trimisese la o prietena de-a ei, facuse testul acasa in baie și aseara am primit ca ea ar fi fost gravida. Totuși, nu mi-a dat simptome”, a spus mama fetei. Mama a povestit ca și-a lasat fata sa plece intr-o alta localitate cu iubitul ei, timp de doua zile. Cei doi tineri au fost gasiți morți intr-un imobil din satul Vacarești.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

