- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat ca șeful IPJ Bacau, chestorul Vasile Oprișan, și adjunctul sau, Adrian Tuluc, precum și șeful Poliției din Onești, Cristinel Andrieș, și adjunctul sau vor fi inlocuiți din funcție, in urma luarii de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, va face declarații de presa, fara intrebari din partea jurnaliștilor, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, la ora 20:00. Tema abordata va fi dubla crima de la Onești . Luni, 1 Martie, un barbat de 68 ani a sechestrat doi muncitori intr-un apartament din…

- Fratele uneia dintre victimele de la Onești rupe tacerea, și declara ca ruda lui de sange ar fi fost și ea impușcata de catre oamenii legii, in timp ce incercau sa il imobilizeze pe criminal. Barbatul nu poate demonstra cele spuse, deoarece trupul neinsuflețit al fratelui sau a fost sigilat de catre…

- Ies la iveala detalii cutremuratoare in urma crimei din Onești care a ingrozit toata Romania! Avem rezultatele autopsiei celor doi muncitori uciși de catre Gheorghe Moroșan in apartamentul lui.

- Premierul Florin Cițu a cerut, astazi, ancheta urgenta de la Onești. Asta, in contextul in care au fost descoperite erori grave in intervenția polițiștilor, 5 ore de negocieri fara niciun rezultat.

- Gheorghe Moroșan, barbatul de 68 de ani din Onești care a ucis doi muncitori pe care ii luase ostatici, a fost ajutat de soția sa pentru a-i imobiliza pe aceștia, conform informațiilor STIRIPESURSE.RO. Femeia a fost cu Moroșan in apartament cand acesta i-a ”incatușat” cu coliere din plastic…

- Un barbat din Onești a sechestrat, intr-o locuința din Onești, doi barbați ce efectuau lucrari la un apartament, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacau. Polițiștii au fost sesizați ca un barbat ar fi reținut doi barbați ce efectuau lucrari de reparații. Imobilul la care lucrau cei doi barbați…

- Povestea celor doi a decurs cu mari probleme, povestesc prietenii, intrucit tinarul era extrem de gelos și uneori devenea extrem de violent in raport cu minora. Barbatul a plecat la munca in strainatate, muncind mai mult timp in Belgia, iar recent, acesta a revnit acasa. La intoarcere insa fata l-a…