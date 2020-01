Detalii BOMBĂ! Cum ar fi fost filat Klaus Iohannis Dezvaluri BOMBA! MI16, serviciile secrete ale SUA opereaza in Romania! Președintele Klaus Iohannis, filat. Nume grele ies la iveala! Un ofițer roman a reușit performanța chiar demna de un spion al unuia dintre cele mai influente servicii secrete din lume. Acesta a distrus.. Citește AICI ce informatii BOMBA s-au aflat - Cum a fost filat președintele Klaus Iohannis! Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cea mai recenta vizita in SUA, președintele Klaus Iohannis a semnat o declarație comuna cu omologul american, Donald Trump, in care Romania și SUA spun ca vor cauta sa evite „riscurile de securitate care insoțesc investițiile chineze in rețelele de telecomunicații 5G”. Președintele Klaus Iohannis…

- Legiștii de la INML au cerut ajutorul mai multor specialiști, pentru o analiza amanunțita și non- invaziva a probelor care ridicau cele mai multe semne de intrebare in ancheta. S-au facut experimente pentru butoi, pentru cenușa gasita in butoi, dar și pentru oasele gasite in liziera. Romania TV a difuzat…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, intrebat daca mai susține regionalizarea și descentralizarea, ca este nevoie de o discuție pe aceste teme dupa alegerile parlamentare din 2020.„Da, sunt de parare ca trebuie sa reluam discutiile, dar probabil dupa alegerile parlamentare, chestiunile…

- Președintele Klaus Iohannis are un mesaj pentru romanii din diaspora, in ultima zi a campaniei electorale in Romania și prima zi de vot in diaspora. Iohannis le cere romanilor de peste hotare sa vina la vot ”pentru o Romanie normala”.Citește și: Petre Daea, plecare triumfala: aplauze la scena…

- In plin scandal in cazul Caracal, agentii FBI au venit in Romania pentru a oferi ajutor autoritatilor de la noi privind profilul psihologic si comportamental al principalului suspect, Gheorghe Dinca. S-a aflat si despre ce a fost intrebat de agentii FBI, dar si ce a raspuns!

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat miercuri Partidul Social Democrat despre care a spus ca a atacat justitia, economia, investitorii, marile sisteme publice si a sustinut ca noul executiv va incepe sa lucreze pentru romani. "Voi si cu mine suntem in razboi cu PSD si o sa il castigam. Mai avem trei…

- Alexandru Cumpanașu, candidat independent la alegerile prezidentiale, spune ca nu este vizat de o ancheta DNA și ca zvonurile care au circulat in acest sens in presa au aparut dupa ce a anunțat plangere penala impotriva celor 5 procurori DIICOT din cazul Caracal și dupa ce a avut o discuție privata…