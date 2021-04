Destul de radical: Universitatea Oxford îl „dă la schimb” pe Schubert Universitatea britanica Oxford ia in considerare revizuirea programelor cursurilor sale, prea legate de perioada coloniala”. Cum anume va revizui, explica The Telegraph. Mai mulți profesori de la cea mai veche universitate britanica considera ca repertoriul muzical predat se bazeaza prea mult pe muzica alba europeana și nu aprofundeaza suficient muziaca din restul lumii. De aceea, cursurile de muzica predate la Universitatea Oxford, una dintre cele mai prestigioase din lume, pot suferi unele schimbari in lunile urmatoare. Profesorii de muzica, la inițiativa acestei reforme, solicita ca anumite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat joi, 4 martie, in localitațile Radești și Leorinț, anunța Delgaz Grid. Alimentarea cu gaz in aceste localitați va fi oprita temporar in aceste doua localitați, joi, incepand cu ora 9.00, pentru efectuarea unor lucrari la sistemul de distribuție…

- Cadrele didactice ar putea fi vaccinate cu prioritate, cu ajutorul echipelor mobile, potrivit coordonatorului campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita. Profesorii ar putea fi imunizați impotriva Covid-19 in sali de sport. Valeriu Gheorghita a declarat, la Antena3, ca au existat mai multe discuții…

- Austriecii inlocuiesc de azi mastile faciale de panza cu masti de protectie de tip FFP2, devenite obligatorii pentru cei cu varste de peste 14 ani in mijloacele de transport, magazine, locurile de prestare a serviciilor si cabinetele medicale, anunța agerpres . „Aceasta este necesar din cauza variantelor…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, susține ca are asigurari ca vaccinarea angajaților din invațamant va incepe inainte de 8 februarie, data la care incepe semestrul al doilea. „Am asigurarea coordonatorului campaniei de vaccinare ca inainte de 8 februarie va incepe acest proces destinat personalului…

- Cercetatorii austrieci au reusit, dupa aproape un an de pandemie, sa realizeze prima fotografie 3D a SARS-CoV-2. Pana acum au fost publicate doar reprezentari grafice ale virusului, potrivit Deutsche Welle, potrivit news.ro. Datorita unui studiu recent al companiei Nanographic, o filiala a…

- Austria va oferi saptamanal elevilor teste anti-COVID-19 usor de utilizat, odata cu redeschiderea scolilor, a anuntat sambata ministrul educatiei din aceasta tara, Heinz Fassmann, potrivit Reuters."Testarea este intr-adevar singura solutie pentru a depasi acest moment dificil pana cand vom avea o acoperire…

- Sute de iubitori ai sporturilor de iarna au ”luat cu asalt” , sambata dimineața, Domeniul Schiabil Șureanu. Datorita condițiilor meteo favorabile pentru schi sau snowbord, oamenii s-au așezat dis-de-dimineața, rabdatori, la coada pentru telescaun. In jurul orei 12.00, coada pentru telescau se intindea…

- Datorita scaderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, localitatea Ciuruleasa iese din scenariul roșu, incepand cu data de 7 ianuarie, ora 00.00. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 22.12.2020 – 04.01.2021, respectiv pentru perioada 23.12.2020…