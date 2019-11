Cu o zi inainte de primele audieri publice foarte asteptate din ancheta pentru destituirea presedintelui Donald Trump, democratii au dezvaluit marti seara calendarul celor opt depozitii prevazute saptamana urmatoare in fata camerelor de televiziune, in Congresul american, relateaza AFP.



Cu acest ritm rapid, opozitia semnaleaza ca nu doreste sa piarda timp in vederea unui posibil vot legat de punerea sub acuzatie ('impeachment') a presedintelui american in afacerea ucraineana.



Toti martorii anuntati marti au fost deja audiati cu usile inchise in cadrul acestei extraordinare…