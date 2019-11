Stiri pe aceeasi tema

- Republicanii au incercat marti sa il discrediteze pe Alexander Vindman, un martor cheie in ancheta deschisa in vederea declansarii procedurii de destituire a presedintelui Donald Trump, ofiter american nascut la Kiev si consilier al Casei Albe, care si-a alertat superiorii ierarhici dupa ce l-a auzit…

- Mai multe comisii ale Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA au emis marti o citatie pe numele sefului personalului Casei Albe, Mick Mulvaney, ca martor in ancheta pentru suspendarea presedintelui Donald Trump, transmite Reuters. "Pe baza dovezilor adunate in ancheta pentru suspendare…

- Fiona Hill, fosta directoare pentru Europa si Rusia in Consiliul National de Securitate al SUA, a depus marturie luni in fata unor comisii ale Camerei Reprezentantilor din Congresul american, in cadrul anchetei pentru suspendarea presedintelui Donald Trump, transmite Reuters. Ancheta, care decurge rapid,…

- Un inalt diplomat american apreciaza ca blocarea ajutorului militar pentru guvernul de la Kiev a fost "nebuneasca", transmite Reuters; informatia a fost furnizata de Kurt Volker, fost reprezentant special pentru Ucraina al presedintelui american Donald Trump. Volker a depus joi marturie timp de peste…

- Rudy Giuliani l-a angajat pe prietenul sau Jon Sale, fost procuror in dosarul Watergate, ca reprezentant legal in ancheta Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA privind suspendarea presedintelui Donald Trump,...

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, i-a acuzat marti pe alesii democrati din Congres, care au lansat o procedura de destituire a presedintelui Donald Trump, de 'tentative de intimidare' a diplomatilor pe care vor sa-i interogheze in acest caz, potrivit France Presse. Intr-o scrisoare adresata…

- Lidera Partidului Democrat din Congresul SUA Nancy Pelosi a anuntat marti prima etapa in vederea unei puneri sub acuzare oficiale a presedintelui Donald Trump, suspectat ca a solicitat omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski sa ancheteze in legatura cu rivalul sau democrat Joe Biden, transmite AFP.…