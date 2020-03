Stiri pe aceeasi tema

- Florin Calinescu este unul dintre cele mai savuroase personaje de pe micul ecran. Juratul de la Romanii au talent a acordat un interviu pentru revista VIVA!, in care a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre el. Mai mult, acesta a spus adevarul despre relația cu Mihai Petre, dupa replicile…

- ROMANII AU TALENT 21 FEBRUARIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. Vineri seara, pe 22 februarie, o noua ediție Romanii au talent aduce numere surprinzatoare, senzaționale, nemaivazute. Astazi, in premiera pentru fanii ”Romanii au talent”, protvplus.ro ofera un sneak peek, un moment care ii…

- Emoții mari pe scena Romanii au talent, in ediția de vineri seara, 21 februarie. Andi Moisescu ramane masca la „unul dintre cele mai bune numere de mentalism”, iar Florin Calinescu acorda primul golden buzz din acest sezon.Astazi, de la 20:30, concurenții urca pe scena talentuluipentru a-i convinge…

- ROMANII AU TALENT 2020. Juratii au vazut foarte multe momente unice in anii de experiența, pe care i-au acumulat in spatele emisiunii Pro TV. Totuși, odata cu fiecare sezon, exista noi concurenți ce reușesc sa surprinda. Cel mai bizar astfel de moment a putut fi urmparit in seara de vineri. Sezonul…

- Pro TV a anuntat ca „Romanii au talent“ va reveni pe micile ecrane la inceputul lunii februarie, cu o regula noua. Juriul ramane insa in formula Andi Moisescu, Andra, Mihai Petre si Florin Calinescu.