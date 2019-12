Stiri pe aceeasi tema

- Monica Muresan s-a nascut la data de 24 decembrie 1953 la Pitesti si este poeta, eseista si prozatoare. Dupa ce a absolvit Liceul teoretic „Aurel Vlaicu” din Bucuresti in anul 1972, urmeaza cursurile Facultatii de Filologie din Bucuresti, obtinand Diploma de Licenta cu prof. Alexandru Piru cu lucrarea…

- In perioada noiembrie – decembrie 2019, studentii de la programul de studii Comunicare si relatii publice, anul II,din cadrul Facultații de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau au organizatCampania intitulata „Colindam și bucuram”, sub coordonarea doamnei Decan – Conf. univ. dr. Brindușa-Mariana…

- Originara din Pitești și stabilita la Antipozi de cațiva ani, Carmen Lavinia Teodor este prima din Australia care a votat in turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Carmen Lavinia Teodor a votat la Consulatul Romaniei de la Sydney. Carmen Lavinia Teodor este absolventa a Facultații de Psihologie…

- INCAS – Institutul Național de Cercetari Aerospatiale „Elie Carafoli” (sub egida Academiei Romane) și ISMMA – Institutul de Statistica Matematica și Matematica Aplicata al Academiei Romane „Gheorghe Mihoc – Caius Iacob” in colaborare cu Universitatea din București și Universitatea „POLITEHNICA” din…

- Lector și mai apoi profesor asociat la Centrul de Formare Continua Muntenia, Universitatea din Pitești, doctor in sociologie al Academiei Romane, autor a nenumarate carți și lucrari științifice, Octavian Mihail Sachelarie este omul-cheie in evoluția spectaculoasa a Bibliotecii Județene Argeș, pe care…

- Pe data de 12 octombrie, istoricul Valentin Ciorbea implineste 73 de ani. Nascut in 1946 in localitatea Intregalde, judetul Alba, a absolvit cursurile Facultatii de Istorie si Filosofie, specialitatea Istoria Romaniei, la Universitatea "Al. I. Cuzaldquo; din Iasi, sectia Istorie. Destinul l a adus la…

- Prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai Cimpeanu – Doctor Honoris Causa al UPIT. Miercuri, 2 octombrie 2019, ora 16, in Sala de Festivitați din Corpul Central, Univeristatea din Pitesti va decerna titlul de Doctor Honoris Causa domnului prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai CIMPEANU, Rectorul Universitatii de Stiinte…

- Acad. Bogdan C. Simionescu, vicepresedinte al Academiei Romane, a participat, in perioada 18 21 septembrie, la lucrarile "Forth International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineeringldquo;, Chisinau, Republica Moldova. De asemenea, la invitatia Facultatii de Chimie si Tehnologie Chimica…