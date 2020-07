Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 27 de ani a decedat, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce, din cauza vitezei, a pierdut controlul directiei motocicletei pe care o conducea si a intrat in coliziune cu un gard si mai multi copaci, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Gorj, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Dupa saptamani bune in care starea de sanatate s-a deteriorat din ce in ce mai mult, parintele Petrea Petrea, cel care a fost parohul Bisericii „Tururor Sfinților” din Focșani, a murit ieri la Spitalul „Fundeni” București. Conform surselor noastre, preotul ar fi suferit o criza de pancreas, dar era…

- Un nou deces din cauza coronavirusului a fost inregistrat in județul Gorj. Este vorba de o femeie, de 78 de ani, din Sacelu, care mai avea și alte afecțiuni. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta vineri astfel: 17 persoane in carantina instituționalizata ( nu au existat persoane…

- Un sucevean in varsta de 31 de ani și-a pierdut viața ieri pe un drum din județul Iași. Este vorba de Simion Zafiu, originar din Fundu Moldovei, fost campion la karate al Danemarcei in urma cu 6 ani. Potrivit presei ieșene, accidentul mortal s-a petrecut in localitatea Miroslovești. Suceveanul ...

- La data de 3 iunie a.c., ora 21.30, polițiștii din Odobești au fost sesizați de reprezentantii unei unitați spitalicești, despre faptul ca in cursul zilei un barbat de 51 de ani, din localitatea Jariștea, a decedat in cadrul unitații. Din verificarile efectuate, s a stabilit faptul ca in cursul zilei…

- Un barbat din comuna argeseana Albota va fi prezentat sambata Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, cu propunere de luare a unei masuri preventive dupa ce si-a batut ctunt concubina, Femeia nu a mai supravietuit.

- Toate canalele oficiale ale Bisericii pledeaza pentru o indoita actiune: 1) Cea omeneasca - cu respectarea masurilor luate de autoritati, cu atentie la igiena, distantare sociala etc. La care se adauga, desigur, o multitudine de activitati filantropice, mai ales in sprijinul spitalelor sau al persoanelor…