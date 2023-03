Destinul crunt al unei bătrâne din Vaslui. Trăiește de azi pe mâine cu o pensie mică. Care este visul ei O batrana din Vaslui are un destin crunt la cei peste 70 de ani. Sufera de doua boli grave și se descurca cu greu dintr-o pensie mica, iar mare parte din bani ii da pe medicamente și lemne, care sunt foarte scumpe. Insa, cel mai mult spune ca o chinuie singuratatea și are un vis. Cum traiește o batrana din Vaslui dintr-o pensie mica. Banii abia ii ajung de medicamente și lemne Lucia Paiuș locuiește in satul ”Poiana lui Alexa”, din județul Vaslui. De doi ani este vaduva, caci soțul i s-a stins din viața. Ii duce dorul și regreta ca nu se mai poate deplasa ca odinioara , pentru a se duce la mormantul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

