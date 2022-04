Stiri pe aceeasi tema

- Marilyn Monroe a fost una dintre cele mai mari dive de le Hollywood, dar viata ei a fost una grea. Pe numele sau real Norma Jeane Mortenson, ea a fost afectata de faptul ca nu si-a cunoscut niciodata tatal. Identitatea barbatului a fost dezvaluita recent, intr-un nou documentar despre viata lui Marilyn,…

- Femeia Taur este iubitoare și ia cele mai bune decizii in viața. Nativii acestei zodii sunt foarte calculate, iar atunci cand vine vorba de schimbari in viața lor vin cu cele mai bune decizii. Femeile Taur sunt atente la detalii, iar de fiecare data știu sa puna cap la cap fiecare detaliu important…

- Femeile nascute in zodia Gemeni au capacitați excelente de comunicare, agilitate mentala și invața ușor mereu. Sunt superficiali, barfesc mult și au o exprimare neglijenta cu care pot jigni. Acești nativi vor intalni in viața lor tot felul de obstacole.

- Capricornul este o persoana raționala și se pricepe de minune la organizarea evenimentelor din viața sa. Nativii acestei zodii sunt mereu dispuși sa arate ca pot face fața tuturor provocarilor din viața lor și au așteptari mari cand vine vorba la cei din jurul sau.

- Fie ca impresioneaza prin caracteristicile lor fizice și par sa dezvolte o latura divina. Aceste zodii s-au nascut cu puteri supranaturale și fac fața tuturor provocarilor din viața lor. Iata care sunt nativii norocoși!

- Luna plina va straluci miercuri, 16 februarie, in zodia Leu, dar toti nativii vor simti din plin influenta astrala a fenomenului. Iata la ce trebuie sa se astepte zodiile si ce semnificatie are Luna plina de maine; unora le aduce noroc in dragoste, iar pentru altii are o energie vindecatoare.

- Visele sunt o parte importanta a vietii noastre si au puterea sa ne afecteze nu doar starea de bine de a doua zi, ci si sanatatea. Pentru a preveni acest lucru este important sa dobandim obiceiuri benefice, pe care sa le aplicam mai ales inainte de culcare.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, afirma ca fiecare natiune are dreptul suveran de a stabili propria politica de aliante, el aratand ca acesta este un principiu fundamental in ceea ce priveste organizarea Europei, iar Federatia Rusa este parte a mai multor tratate care consfintesc…