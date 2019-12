Destine şi destine * "Intelepciunea vietii e simpla: Fa ca pe unde ai trecut tu sa fie mai bine ca inainte", spunea Nicolae Iorga intr-una din meditatiile sale, ramasa si azi in constiinta publicului. Frumos citatul, dar cati se calauzesc dupa el? Nici insusi Nicolae Iorga nu a reusit sa sadeasca mai binele in locul binelui nici in agitata noastra viata literara, nici in cea politica. In lunga sa cariera, a avut ocazii destule. Dar din pri (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 11 decembrie 2019, s-a desfașurat și ultima etapa a concursului „Cel mai frumos spațiu verde din jurul școlii”, organizat in acest an de Primaria Municipiului Focșani cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Dupa excursia de 2 zile in Cetatea Sighișoarei pentru echipele Școlii Nr 7 și a…

- Mentionam ca pe aceste locuri si-au purtat pasii mari personalitati ale culturii romanesi, intre care si Mihai Eminescu, in calitate de revizor scolar. Dupa 1990, scoala din Buhalnita a fost vizitata de personalitati din mass-media si ONG-uri din Anglia, Monaco, Elvetia, Danemarca, SUA, Australia, precum…

- Cristina Neagu a fost cea mai buna jucatoare de pe teren in partida Romania - Senegal, 29-24, in care a marcat 13 goluri.Cristina Neagu le-a dedicat victoria tuturor romanilor, de Ziua Naționala, a informat GSP.RO.„Ne așteptam sa fie un meci foarte greu. Din punct de vedere psihic era foarte important…

- Președintele Consiliului Județean Botoșani, in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, convoaca Consiliul Judetean in sedinta ordinara, pentru data de 28 noiembrie 2019, ora…

- Atunci cand a fost schitata, Soseaua ocolitoare a Iasului avea un traseu diferit de cel de astazi. Nu e vorba de tronsonul existent deja, cel care face legatura intre DN 28 (E 58, soseaua Iasi-Tg. Frumos) si DJ 248 (soseaua Iasi-Vaslui, prin Scanteia). Cu o singura banda pe sens (exceptie facand segmentele…

- Copiii de la doua unitati scolare din Baia Mare au vrut sa se intalneasca, in cadrul proiectului Scoala Altfel, cu oameni specializati in anumite domenii. Unde credeti ca au ajuns? In laboratorul criminalistic din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures. Ghidati de politisti, prichindeii…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta sustine sambata, 12 octombrie, meciul din etapa a saptea a SuperLigii, intalnind pe teren propriu Gloria Buzau. Partida se disputa, de la ora 11.00, pe stadionul "Mihai Nacaldquo;. In clasament, Tomitanii ocupa locul sapte ultimul , fara niciun punct, in vreme ce…