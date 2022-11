"Destine ca-n filme", in memoriam Constantin Codrescu, la TVR 2

Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de doliu in lumea teatrului din Romania! Constantin Codrescu s-a stins din viața noaptea trecuta. Marele actor al țarii noastre avea 91 de ani. Vestea trista despre moartea acestuia a fost data de actorul Toma Enache pe paginile personale de socializare, iar acum actorul este plans de o lume…

- Constantin Codrescu s-a stins din viața, azi-noapte, la 91 de ani. Informația a fost confirmata de fiica lui, Lacramioara Codrescu. Citește și: Fosta contabila a Spitalului Județean Argeș, trimisa in judecata. Femeia e acuzata ca a furat un milion de euro Cariera sa a fost una impresionanta, cu precadere…

- Persoane neidentificate au jefuit, in noaptea de vineri spre sambata, un cazino din municipiul Baia Mare. Incidentul a avut loc in jurul orei 5:40, cand atacatorii, care purtau cagule, au intrat in sala de jocuri de noroc si, amenintand-o pe angajata, au sustras o suma mica de bani, dupa care au fugit.…

- Productii indragite de public sunt difuzate la DIVA de dimineata pana seara cu premiere saptamanale programate in zilele de duminica de la 16.00, respectiv marti si vineri de la ora 20.00. Saptamana 1-6 noiembrie aduce si trei premiere in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Meciul Aston Villa – West Ham United, din prima liga engleza de fotbal feminin ramane in istorie, dupa ce doua jucatoare s-au luat la bataie. In minutul 90 al partidei, un duel aproape de mijlocul terenului a generat un conflict intre Hawa Cissoko si Sarah Mayling. Mayling și-a impins adversara, iar…

- Treningul este o combinație de doua piese (un hanorac sau o jacheta sport combinata cu pantaloni de jogging) a carei popularitate și "faima" a fluctuat foarte mult de-a lungul deceniilor. Pentru a afla ce se ascunde in spatele acestui fenomen al modei, ne intoarcem in timp pentru a descoperi cum s-a…

- O sarbatoare dedicata filmului de animație și un eveniment care dizolva barierele dintre generații, Animest este locul in care cele mai importante producții internaționale lansate in ultimul an au parte de o prima intalnire cu publicul din Romania. Ediția din 2022 nu va face nota discordanta. Intre…

- Saptamana 30 august – 4 septembrie aduce la Cinema in Aer Liber, pe Insula Artelor din parcul Titan, inca patru filme noi in Selecția oficiala – program care in fiecare an reunește cele mai apreciate filme de autor recente care au avut premiera mondiala la festivaluri internaționale importante, un film…