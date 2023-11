Stiri pe aceeasi tema

- In topul destinațiilor preferate de romani pentru Revelion sunt Maramureșul, votat de 23,8% dintre respondenți, urmat foarte aproape de Bucovina (23,4%), Transilvania (15,8%), Valea Prahovei (11,2%) și Ținutul Secuiesc (6%), arata un studiu recent.

- Dupa caldura, vine ploile. E Cod Galben la Cluj de instabilitate atmosferica pana pe 15 septembrie ora 10. In Maramureș, Crișana, Banat, local in Transilvania și in zonele montane aferente, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se va manifesta prin averse și cu caracter torențial,…

- Meteorologii au emis mai multe avertizari de tipul cod galben și cod portocaliu de canicula valabile in weekend in toata țara. Sambata, este in vigoare un cod galben de caldura și disconfort termic ridicat. Meteorologii anunța ca valul de caldura se va extinde in toata țara. In Maramureș, Transilvania,…