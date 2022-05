Destinațiile cu cele mai ieftine bilete de avion. Călătorii sub 50 de euro Un city-break sau o vacanța intr-un oraș european poate fi o adevarata afacere. Companiile aeriene low-cost au oferte pentru bilete de avion la prețuri sub 50 de euro. Cu o simpla interogare a site-ului, clienții pot gasi vacanțele in perioada pentru care o doresc. Unul dintre aceste site-uri are opțiunea de a selecta bilete de avion sub 50 de euro. O destinație pentru luna iunie, cu bilete ieftine, este Bratislava, in Slovacia. Pentru Bratislava, in luna iunie, un bilet dus București-Bratislava costa 22 de euro. Pentru intors, biletele pornesc de la 16 euro. FOTO… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

