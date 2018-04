Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat la inceputul sedintei de Guvern ca ziua de 30 aprilie va fi declarata zi libera. “Data de 30 aprilie va fi zi libera pentru salariatii din sectorul public, avand in vedere ca marti 1 mai este zi nelucratoare. Prevederile nu se aplica in locurile de munca in care activitatea…

- Dupa cele patru zile libere de Pasti 2018, urmatoarea minivacanta pentru unii angajati romani este de Rusalii, care in acest an sunt sarbatorite pe 27 mai. Vezi și URARI DE PASTE 2018: Mesaje și felicitari de Invierea Domnului. Transmite un gand bun celor dragi de Sarbatori Potrivit legislatiei in vigoare,…

- Turistii care aleg sa calatoreasca de Paste prin agentii de turism nu sunt neaparat in cautarea unei vacante traditionale, multi dintre ei alegand in acest an tari catolice sau musulmane, destinatii ‘calde’ unde sa poata face plaja, iar cererea a crescut cu 40-50% comparativ cu anul trecut, au declarat,…

- Europenii vor putea accesa, incepand cu 1 aprilie, continutul online la care sunt abonati - platforme de streaming si TV - oriunde s-ar afla in spatiul Uniunii Europene. Andrus Ansip, vicepresedinte al CE, comisarul Mariya Gabriel, ministrul bulgal al Transporturilor, Tehnologiei si Comunicatiilor…

- Sezonul de primavara si, desigur, sarbatoarea Pastelui sporesc numarul rezervarilor online, comparativ cu celelalte luni ale anului, afirma hotelierii. Anul acesta, romanii prefera destinatiile din tara, in detrimentul marilor capitale europene, astfel ca 89% dintre respondenti au optat pentru o vacanta…

- Peste 60% dintre turistii romani si-au rezervat deja o vacanta pentru sezonul estival, arata statisticile. Antalya, destinatia cea mai iubita de catre romani, este de departe favorita si in acest an, sustin specialistii.

- ZILE LIBERE 2018: Doua minivacante pentru romani. Cate libere se anunta de Paste si 1 Mai Salariații de la stat și cei din mediul privat s-ar putea bucura de o minivacanța de patru zile cu ocazia Paștelui. Prima și a doua zi de Paște sunt zile nelucratoare de sarbatoare legala in care salariații primesc…

- Senatul a aprobat miercuri, cu 86 de voturi „pentru”, un vot „impotriva” si o abtinere, propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare.