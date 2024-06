Destinatii Vara 2024 cu zbor din Baia Mare

Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal pe un aeroport din Antalya, cu romani implicati! Pasagerii unei curse cu destinatia Bucuresti, care se intorceau din vacanta, au fost nevoiti sa astepte mai bine de 10 ore pentru a fi imbarcati in aeronava. Compania aeriana a refuzat sa le ofere vreo explicatie, iar calatorii s-au revoltat.…

- Cappadocia, o destinatie care atrage prin frumusetea stancilor si mai ales pentru zborul cu balonul pe deasupra lor. Regiunea este inscrisa in patrimoniul UNESCO din 1985. Cappadocia nu se regaseste pe harta fiind o denumire istorica a unei regiuni din centrul Turciei. De fapt, localitatile care sunt…

- Land of Legends este un complex de distracție uriaș situat in Belek, Antalya, Turcia. Este cunoscut ca unul dintre cele mai mari și mai impresionante parcuri tematice din Europa și din regiunea Marii Mediterane. Complexul include o varietate de atracții, activitați și facilitați care atrag vizitatori…

- De pe aeroportul din Cluj se zboara in aceasta vara catre 13 destinații turistice. Vacanța poate sa inceapa! Anul acesta, vor fi operate zboruri spre 13 de destinații de la malul marii, din țari precum Grecia, Spania sau Turcia. „Se apropie vacanta mult asteptata! Vara aceasta ai o multime de zboruri…

- Daca pentru parinții alergatori sunt multe competiții foarte importante, iata ca si cei mici vor avea un eveniment dedicat exclusiv lor. In acest an, Crosul Copiilor ajunge la cea de-a treia ediție si va avea loc sambata, 1 iunie, in intervalul orar 8.00-13.00 in Parcul Central din Baia Mare. Detalii…

- Cu peisaje pitorești, plaje uimitoare și o cultura bogata, aceasta insula pare sa ofere o experiența de neuitat la un preț foarte avantajos. Poate ca este momentul perfect sa descoperiți aceasta bijuterie ascunsa a Greciei și sa va bucurați de o vacanța de vara de vis la un cost accesibil.Despre insula…

- Hoteluri recomandate in Antalya, Hurgada si Creta cu zbor din Baia Mare. TURCIA – ANTALYA Riolavitas Resort & Spa Hotel 5* de la 780 euro/persoana Hotelul este situat la 75 km de aeroportul Antalya si la 3 km de centrul orasului Side. A fost construit in anul 2005, avand o suprafata totala de 2000 mp,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 a zguduit parți uriașe din sudul Greciei – aproape de locul unde turiștii britanici se vor bucura de soarele de primavara. In acest moment, nu exista rapoarte despre persoane ranite sausau daune, deși acest lucru se poate schimba pe masura ce ziua trece. Cutremurul…