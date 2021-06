Destinații turistice. Târgul de Fete de pe Muntele Găina și Târgul Lemnarilor Consiliul Judetean Alba a anunțat ca in 2021 finanteaza mai multe evenimente culturale si de promovare a turismului in judetul Alba și Munții Apuseni, printre ele: Targul de Fete de pe Muntele Gaina, Targul Lemnarilor și festivalurile de folclor din Apuseni. Anul acesta, in 2021, Targul de fete de pe Muntele Gaina va fi organizat in perioada 17-18 iulie. Pe lista evenimentelor bugetate pe 2021 se afla mai multe evenimente care se vor desfașura in Țara Moților, in aer liber dar și in spațiu inchis: Targul de Fete de pe Muntele Gaina: Iulie, Avram lancu si Muntele Gaina Festivalul National de Folclor… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

