Stiri pe aceeasi tema

- Economistul șef al UniCredit Bank Austria, Stefan Bruckbauer, a facut un calcul al „euro de vacanța”. El a alcatuit o echivalența intre valoarea a 100 euro in servicii de vacanța in Austria și valoarea aceleiași sume in alte tari. Conform socotelilor sale, 100 de euro din Austria pot fi cu mult mai…

- Florin Barbu a afirmat ca Arabia Saudita constituie o piața de desfacere importanta pentru cerealele romanești și va deveni și pentru produsele provenite din fermele din Romania. El a subliniat ca exportul de cereale in Arabia Saudita a inregistrat o creștere semnificativa in 2023, aceasta fiind rezultatul…

- In contextul in care tot mai mulți romani aleg sa-și petreaca vacanțele in afara țarii, fie datorita ofertelor convenabile, fie din dorința de a explora locuri noi, este important sa fie conștienți de riscurile la care se expun. Baza de date Numbeo a realizat un clasament al celor mai periculoase orașe…

- Deși Curtea Penala Internaționala analizeaza cu atenție conflictul dintre Rusia și Ucraina, pana in prezent nu exista o instanța internaționala care sa sancționeze crima de agresiune. Fostul ministru de Externe, Titus Corlațean, a explicat ca, la București, un grup de negociere va incerca sa finalizeze…

- Lovitura de teatru! Magistrații ICCJ au admis recursul in casație facut de Mario Iorgulescu. Ei au anulat condamnarea penala a acestuia și au trimis dosarul spre rejudecare. „20691/3/2020 – Admite recursul in casatie declarat de inculpatul Iorgulescu Gino – Mario impotriva deciziei penale nr. 1485/A…

- Clasamentul RUR World University Rankings pentru 2024 a fost recent publicat, evaluand performanțele a peste 1.100 de universitați la nivel global. In acest top, Romania se remarca cu patru instituții de invațamant superior, dar se situeaza considerabil in urma universitaților din marile centre academice…

- Inspirandu-se din mișcarea hippie a anilor ’70, cand oamenii iși gaseau comuniunea pe plajele din Goa, Formentera, Essaouira și Kathmandu, o noua generație de calatori exploreaza lumea in cautarea unor calatorii psihedelice specifice. Totuși, abordarea actuala este mai puțin artizanala. In loc sa primești…

- Un nou cartier urmeaza sa fie construit in București. Este vorba de ”Cartierul Energiei”, proiect ce aparține ELCEN și va fi ridicat la CET Grozavești. Directorul ELCEN, Claudiu Crețu, a oferit detalii in exclusivitate pentru Puterea.ro despre investiție. Iata cand ar putea incepe lucrarile și la ce…