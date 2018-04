Destinatii pentru vacanta de vara. 6 tari ieftine de vizitat in Asia

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul ramane criteriul principal in alegerea companiei aeriene sau a rutei de zbor, dar optiunile de calatorie ale romanilor au evoluat, cautand din ce in ce mai mult destinatii indepartate, in care se ajunge prin cel putin doua segmente de zbor, conform unei analize realizata de o agentie de turism…

- Optiunile de calatorie ale romanilor s-au schimbat în ultimii 10 ani, iar acestia cauta din ce in ce mai mult destinatii indepartate, in care se ajunge prin cel putin doua segmente de zbor, pretul ramanand criteriul principal in alegerea companiei aeriene sau a rutei de zbor, potrivit unei…

- Romanii sunt dispusi sa cheltuiasca intre 300 si 600 lei de persoana pentru o mini-vacanta de Paste, majoritatea (89%) alegand in acest an destinatii autohtone in detrimentul marilor capitale europene, se arata intr-un studiu realizat de un portal de rezervari online, remis miercuri AGERPRES . Cu toate…

- Marian Dima Discutiile “interminabile” pe tema curselor de trap, care dureaza, de fapt, de mai bine de un an, aceleasi probleme in cazul Hipodromului fiind “valabile” si sezonul trecut, au produs primele “efecte”! Unele deloc pozitive, pentru ca, la sfarsitul saptamanii trecute, Clubul Sportiv Municipal…

- In asteptarea concediului de vara, cei mai multi pasionati de turism se gandesc deja unde sa mearga anul acesta. Pentru nehotarati, TripAdvisor a facut lista celor mai populare destinatii din lume.

- Calatoriile de unul singur sunt considerate una dintre cele mai importante tendințe de calatorie în 2018. Numarul persoanelor care aleg o astfel de experiența pare sa creasca de la an la an. Cautarile de tipul „cele mai bune locuri pentru femeile care calatoresc singure", „cele…

- Daca nu ți-ai cumparat inca un sejur, grabește-te. Cel mai mare prag cu reduceri Early Booking (”Inscrieri Timpurii”) pentru vacanțele pe litoral se termina pe 31 martie. Acestea incep cu 15% reducere și ajung pana la 41% reducere fața de oferta standard.

- Vacantele sunt cel mai bun mod de a ne petrece timpul liber si nu trebuie sa dam o gaura in buget atunci cand vrem sa calatorim. Vacantele ieftine sunt usor de gasit, iar experientele pot fi de neuitat. 0 0 0 0 0 0