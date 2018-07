Stiri pe aceeasi tema

- Vacantele in insulele grecesti, in Antalya si Bodrum din Turcia, Tenerife si Mallorca din Spania, Split din Croatia, cu zbor charter din Bucuresti, Iasi si Cluj-Napoca sunt cele mai cautate pentru sezonul 2018.

- Suntem deja în mijlocul sezonului fierbinte. Vara trece cu pași repezi și majoritatea ne gândim ca sezonul vacanțelor la mare se termina, dar tu înca nu ai profitat de ocazia de a pleca într-o zona exotica. Motivul fiind resursele financirae sau lipsa de idei unde sa te poți…

- Pentru nehotaratii care inca nu si-au ales destinatia de vacanta, bugetul fiind unul din factorii care ii determina sa amane momentul, momondo.ro a facut un clasament al celor mai ieftine destinatii.

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, efectueaza o vizita de lucru in județul Constanța, joi și vineri, pentru a inspecta plajele de pe litoral și pentru a monitoriza evoluția proiectelor de investiții din domeniul de activitate al Ministerului Apelor și Padurilor. Totodata, ministrul va evalua…

- Cele mai mici preturi le gasim tot aici, la pensiunile sovietice – acele casute de lemn, paturi cu plasa si albituri din anii 90, cu 40 de lei pentru o noapte Nisipul de pe plaja este amestecat cu coji de seminte de floarea-soarelui, mucuri de tigara, resturi de mâncare,…

- Romania este „una dintre cel mai putin remarcate – daca nu chiar cel mai putin remarcata – destinatii de vacanta ale Europei”, in ciuda faptului ca este un loc care „are absolut tot” pentru a fi pe placul turistilor, afirma un jurnalist britanic dupa o vizita in tara noastra, intr-un articol publicat…

- Dupa ce Vama Veche a fost cuprinsa incetul cu incetul de trend-urile noii generatii, vamaiotii in cautare de aventura si libertate in natura au descoperit o noua zona unde se pot refugia. Iata cum arata plaja de la Corbu. Pentru cei care vin cu trenul pana in Constanta, nu va fi deloc usor sa ajunga…

- Sezonul concediilor de vara este la doar cateva luni distanta, asa ca este timpul sa iti planifici urmatoarea calatorie. Si pentru ca Asia a devenit o destinatie din ce in ce mai populara, am selectat cateva tari in care sa ajungi vara asta si foarte...