Destinatii de weekend: locuri de vizitat langa Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Sa alegi o destinație de vacanta nu este cel mai ușor lucru avand in vedere de cat de multe trebuie sa ții cont. Te-ai intrebat care sunt cele mai interesante locuri pe care poți sa le vizitezi in vara lui 2018?

- Laura Cosoi are foarte mare grija sa se simta bine atat pe perioada sarcinii. cat și dupa ce va edeveni mamica. Actrița Laura Cosoi mai are puțin și devine mamica pentru prima oara . Vedeta va aduce pe lume o fetița, fruct al mariajului pe care il are cu Cosmin Curticapean . Pentru a se simți cat mai…

- Unii percep cafeaua ca pe o necesitate. Altii se lasa imbatati de miros si cuceriti de gust. Exista si aceia pentru care cafeaua este un actor cultural. Nu degeaba expresia este „Ne vedem la o cafea“, si nu la ceai, cum ar spune englezii, sau la un pahar de vin, vorba francezilor. Pentru fiecare dintre…

- Sezonul concediilor de vara este la doar cateva luni distanta, asa ca este timpul sa iti planifici urmatoarea calatorie. Si pentru ca Asia a devenit o destinatie din ce in ce mai populara, am selectat cateva tari in care sa ajungi vara asta si foarte...

- Trupul neinsufletit al unui adolescent a fost gasit langa sina de tren, in Bistrita. Este vorba despre Andrei, un tanar in varsta de 17 ani care facea naveta din comuna Sieu Sfantu - Bistrita.

- PROBLEMA… Rubrica parcarilor ilegale se imbogateste astazi cu o poza noua, realizata, culmea, chiar langa sediul Politiei Husi, unde troneaza un semn de circulatie care indica “oprirea interzisa”. Trecatorii nu au putut sa nu remarce faptul ca un sofer indisciplinat si-a parcat masina fix langa semnul…

- Gigantul DIY IKEA se pregatește pentru al treilea magazin din Romania. In acest sens, compania a notificat Primaria... The post IKEA deschide un centru comercial langa Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Un incident sangeros s-a petrecut in urma cu o saptamana in Capitala. Un barbat a fost injunghiat langa Parcul herastrau. De atunci, polițiștii bucureșteni sunt in alerta, mai ales ca victima, Razvan Lucan, cunoscut ca un apropiat al solistului Puya, ar face parte dintr-un clan interlop. Scena desprinsa…