Destinație neașteptată: Unde fug rușii A fost inregistrat un aflux ”important” de masini catre Georgia, pe fondul mobilizarii parțiale decretata de presedintele rus Vladimir Putin. Un singur post de frontiera a inregistrat aproximativ 2.300 de vehicule, relateaza AFP. Numerosi rusi au decis sa plece din Rusia, de frica sa nu fie trimisi la razboi in Ucraina, si sa se duca in Georgia vecina, care nu le cere sa prezinte o viza la intrarea pe teritoriul georgian. ”Exista o acumulare importanta de vehicule private, aproximativ 2.300 in total, care au sosit in Republica Osetia de Nord si care stau la coada sa treaca prin postul de control Verhnii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

