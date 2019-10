Stiri pe aceeasi tema

- 'Daca in decembrie 2016 vorbeam de plati efectuate in proiecte de circa 100 de milioane de euro, adica 0,4% din alocarea aferenta Romaniei de la Uniunea Europeana, astazi, in octombrie 2019, platile efectuate se apropie de 6 miliarde de euro, 5,9 miliarde de euro, insemnand plati in valoare de 22,2%.…

- Institutia Prefectului Salaj a gazduit luni, 30 septembrie, sedinta lunara a Colegiului Prefectural, sub coordonarea prefectului Florin Florian.In cadrul sedintei, Domitian Bente, directorul Oficiului Judetean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Salaj a prezentat Stadiul implementarii proiectelor…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) acorda sprijin financiar pentru asigurarea culturilor, animalelor și plantelor de catre fermierii activi, prin intermediul submasurii 17.1 – „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” din Programul Național de Dezvoltare…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura informeaza potențialii beneficiari cu privire la lansarea celei de a 4-a sesiuni de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafețe impadurite”, aferenta Submasurii 8.1 „Impaduriri…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat in data de 19 august 2019 sesiunea de primire a cererilor de finanțare in cadrul submasurii 4.2a „Investiții in procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” din Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020. Conform AFIR, sesiunea…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a stabilit graficul ultimelor sesiuni pentru depunerea cererilor de sprijin aferente schemelor de ajutor de stat pentru „Prima impadurire” și „Servicii de silvomediu”. Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020, prin care se acorda sprijinul se afla…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a anuntat miercuri lansarea, in perioada 19 august 2019 – 31 ianuarie 2020, a sesiunii de depunere a cererilor de finantare pentru submasura ”Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”, prin Programul National de Dezvoltare…

- In Ședința din 5 august 2019 Guvernul a aprobat printr-o Ordonanța de urgența modificarea OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice. Amendamentele propuse in actul normativ nu presupun costuri suplimentare și vizeaza urmatoarele aspecte: - utilizarea semintelor, a materialului de inmulțire…