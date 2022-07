Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi este unul dintre cei mai indragiți și apreciați fotbaliști. Fiul lui Gica Hagi a suferit o accidentare grava in urma cu cateva luni, iar acum se afla in perioada de recuperare, motiv pentru care a decis ca este momentul perfect sa se bucure de o vacanța alaturi de iubita lui, Elena. Iata…

- Ieri a avut loc finala show-ului Mireasa, sezonul 5, de la Antena 1, iar marii caștigatori au plecat acasa casatoriți, dar și cu premiul de 40.000 de euro. Simona Gherghe, moderatoarea emisiunii, a plecat și ea imediat in vacanța dupa ce sezonul 5 și-a inchis porțile.

- Andreea Banica și soțul ei, Lucian Mitrea, s-au gandit ca este momentul perfect pentru a se relaxa intr-o vacanța in doi, motiv pentru care copii au ramas acasa. Cantareața iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața sa, iar de aceasta data a postat cateva fotografii din vacanța. Iata ce destinație…

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca Anca Serea și soțul ei calatoresc destul de mult, iar de aceasta data cei doi au decis sa se relaxeze intr-o vacanța alaturi de cei trei copii ai lor. Vedeta a ales o destinație cu totul speciala, chiar daca dupa cum a marturisit chiar ea a mers de mai multe ori.

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au rezumat la escapade pe melegurile mioritice in ultima perioada, dar au in plan o vacanța de vara intr-o locație exotica renumita. Actorul din ”Adela” a dezvaluit ce destinație au ales pentru vacanța din vara aceasta. Nu o sa fie o escapada in doi.

- Cu o scadere brusca a numarului de cazuri de coronavirus și cu sfarșitul unei perioade de lock-down de doua luni, locuitorii din Shanghai au organizat un picnic, pentru a sarbatori Festivalul Dragon Boat. Mulți locuitori au fost vazuți, de asemenea, la cumparaturi la Xintiandi, populara strada comerciala…