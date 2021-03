Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul și miliardarul francez Olivier Dassault, unul dintre mostenitorii grupului de aviatie Dassault - producatorul avioanelor Falcon, Mirage si Rafale - si-a pierdut viata, duminica, în urma prabușirii elicopterului sau, în apropiere de Deauville (nord-vestul Franței), relateaza…

- Franta a anuntat joi ca va introduce noi restrictii antiepidemice in zona de frontiera cu Germania, in contextul in care guvernul presedintelui Emmanuel Macron incearca sa tina sub control cresterea numarului de infectari in zona estica Meuse, transmite Reuters. De la 1 martie, lucratorii transfrontalieri,…

- Un avion an companiei aviatice indoneziene Sriwijaya Air cu peste 50 de persoane la bord a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a decolat sambata din capitala indoneziana Jakarta, pe ruta spre Pontianak din provincia Kalimantanul de Vest, au anuntat presa locala, preluata de Reuters. Sistemul…

- Peste 4.500 de camioane, dintre numarul urias de camioane blocate de zile intregi in portul britanic Dover, au traversat vineri Canalul Manecii, dupa ce Marea Britanie a mobilizat peste 1.000 de militari pentru a accelera testarea pentru coronavirus, transmite Reuters, potrivit news.ro.Joi au fost…

- Un proiect de lege care prevede posibilitatea de a condiționa deplasarile sau exercitarea de activitați de prezentarea unui test de depistare ori realizarea unui vaccin stârnește îngrijorare și indignare în Franța, unde guvernul neaga orice intenție de a crea un "stat sanitar",…