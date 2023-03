Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii brasoveni investigheaza imprejurarile in care un barbat din localitatea Rasnov a atacat cu cutitul alti trei barbati, pe fondul unei datorii pe care una dintre victime o avea catre agresor. Unul dintre cei agresati a murit, ceilaltu doi au fost dusi la spital. Agresorul a fost gasit in apartamentul…

- A murit ofițerul superior al Secției auto din cadrul Direcției regionale Centru, Grigore Ceban. „La doar 45 de ani, din cauza unei probleme de sanatate, polițistul de frontiera s-a stins din viața, lasand in urma soția indurerata, trei copii și mulți prieteni”, menționeaza Poliția de Frontiera.

- Teribil accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DJ 792, șoseaua care leaga localitațile aradene Ineu și Pancota, unde doua mașini s-au ciocnit. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Ineu cu o autospeciala pentru descarcerare și un echipaj SMURD, cu sprijinul…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism marca VW PASSAT, cautat de catre autoritatile din Germania, aflat in posesia unui cetatean roman.In ziua de 27.02.2023 politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta, pe D.N.39, in zona localitatii Agigea,…

- Vestea mortii lui Bogdan Socol, cunoscut comentator sportiv, a venit ca o unda de soc, vineri seara. Jurnalistul avea numai 42 de ani. Era tatal a trei copii. In ultima vreme, barbatul isi dezvoltase o pasiune: sa inoate in apele inghetate! A facut soc hipotermic Bogdan Socol a inotat in cursul zilei…

- In urma cu doua zile, am prezentat cazul Andreei (detalii aici) , o tanara de 23 de ani din Alba, diagnosticata, la Cluj-Napoca, cu encefalita autoimuna. In cursul zilei de joi, alaturi de mama și fratele ei, fata a plecat spre Berlin, unde urmeaza sa inceapa alte investigații medicale. Andreea, alaturi…

- O mama a murit dupa ce a nascut acasa, pentru ca ambulanța nu a putut ajunge la ea din cauza zapezii. IPS Teodosie a anunțat ca vrea sa boteze bebelușul nascut acum 3 zile. Potrivit unor surse din zona, femeia de 33 de ani, din satul Dos, comuna Scarișoara, județul Alba, era desparțita de tatal…

- Destin crunt pentru un baiețel de numai 3 ani! Copilașul a murit dupa ce a fost uitat in mașina o zi intreaga, la 34 de grade Celsius, de catre o familie din Australia. Cand parinții și-au adus aminte de baiețel a fost prea tarziu. Paramedicii din New South Wales l-au gasit pe copilul de 3 ani fara…