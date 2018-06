Stiri pe aceeasi tema

- Pappu Karki si echipa erau la un concert pe care l-au sustinut vineri noapte. Pappu Karki a murit, dupa ce masina in care erau s-a rasturnat pe drum. Cantaretul, in varsta de 34 de ani, sustinuse un concert in satul Goniyaro, iar dupa terminarea concertului au plecat spre casa. Pe drum barbatul…

- Accident mortal, petrecut în noaptea de miercuri spre joi, pe raza localitații timișene Vișag, în apropiere de Lugoj. Un tânar a fost descoperit decedat lânga un autoturism care s-a dat de mai multe ori peste cap.

- Potrivit ISU Caras-Severin, un autoturism a plonjat in paraul Sodol, intervenind un echipaj din cadrul Detasamentului de Pompieri Resita.In urma accidentului, cinci persoane, intre care un copil, au fost ranite.Trei persoane ranite au fost scoase din masina de catre participantii…

- Un barbat de 40 de ani, din comuna Varfurile, judetul Arad, si a pierdut viata vineri intr un accident de circulatie care a avut loc pe DN 76, in comuna Vata de Jos, dupa ce a patruns pe contrasens si s a lovit frontal de un camion TIR care circula regulamentar dinspre Brad spre Oradea, a informat Inspectoratul…

- Imagini cutremuratoare:Tanara de 26 de ani ucisa de propriul sot. Crima a fost descoperita dupa un accident de circulatie. Criminalul a incercat sa se sinucida intrand cu masina intr-un stalp.foto Un tanar in varsta de 29 de ani si-a ucis sotia de 26 de ani, joi dimineata in urma unei dispute, iar apoi…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident, dupa ce au intrat intr-un copac cu o masina pe care tocmai o furasera. Potrivit politistilor, in autoturism se aflau un barbat de 39 de ani si un pusti de doar 14 ani. Cei doi au baut cot la cot, au furat o masina Daewoo Cielo si au […] The post Accident…

- Politistii au fost sesizati ca in localitatea Sighetu Marmatiei pe strada Valea Hotarului a avut loc un accident de circulatie, soldat cu o victima, transmite ISU Maramures. Din informatiile noastre un autoturism a cazut in raul Iza in urma cu cateva minute. Din informatiile primite o persoana este…

- Un autovehicul fara sofer a fost din nou implicat intr-un accident mortal. Tragedia a avut loc in orasul Tempe (Arizona, SUA) si pune iar in discutie fiabilitatea acestei tehnologii. Este vorba de primul accident mortal implicand o masina autonoma si un pieton. Victima este o femeie in varsta de 49…