- Asociatia medicilor din sudul Turciei a avertizat in legatura cu efectele pe termen lung asupra sanatatii populatiei din zona dupa cutremurul devastator cu magnitudinea de 7,8 produs pe 6 februarie in aceasta regiune, care a provocat distrugeri pe scara larga.

- O femeie in varsta de 39 de ani, Yesim Demir, a murit dupa ce a cazut de pe o faleza, in Turcia, la cateva momente dupa ce a fost ceruta in casatorie de partenerul sau, scrie presa turca, potrivit News.ro.

- Cuplul, care se afla in vacanta la Canakkale (nord-vest), a decis sa-si sarbatoreasca uniunea admirand soarele topindu-se in apa Marii Egee, la 6 iulie.Cei doi indragostiti s-au instalat la picnic pe un loc emblematic al orasului, o faleza cunoscuta din cauza unor apusuri uluitoare.”Am ales acest loc…

