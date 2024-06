Destin frânt pentru un bărbat de 43 de ani, din Șard Detasamentul de pompieri Alba Iulia intervine, sambata seara, pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare la un accident rutier petrecut in localitatea Șard, comuna Ighiu. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un tractor rasturnat, posibil o persoana incarcerata, inconstienta. Forțe alocate: 1 ASAS și 1 SMURD TIM. Persoana a fost extrasa de catre pompierii militari. Din nefericire, victima, un barbat de 43 de ani, din Șard, prezinta leziuni impompatibile cu viața, fiind declarat decesul acesteia de catre medicul prezent la locul producerii evenimentului, a transmis ISU Alba.… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

