- Crina, o tanara mama de 29 de ani, este una dintre victimele deratizarii fatale care a avut loc la un bloc din Timișoara. A supraviețuit unei vieți nefaste, pe strazi, reușind sa obțina o locuința stabila și chiar sa iși intemeieze o familie. Insa, destinul ei i-a fost frant intr-un mod cat se poate…

- Informație bomba. Medicii legiști nu au reușit sa indetifice, la autopsie, substanța care a cauzat moartea celor doi copii și a femeii care au decedat in blocul de pe strada Miorița din Timișoara in urma unei dezinsecții.Citește și: Mugur Isarescu a IZBUCNIT: Graba strica treaba. Am stimulat…

- Patronul Bistim Dera SRL, firma care a facut dezinsectia si deratizarea in blocul de locuinte din Timisoara in care au murit doi copii si mama unuia dintre ei, Ioan Sorin Buta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, in urma deciziei magistratilor de la Tribunalul Timis.Judecatorii de la…

- Patronul Bistim Dera SRL, firma care a facut dezinsectia si deratizarea in blocul de locuinte din Timisoara in care au murit doi copii si mama unuia dintre ei, Ioan Sorin Buta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, in urma deciziei magistratilor de la Tribunalul Timis.

- Avocatul lui Ioan Sorin Buta, patronul firmei Bistim Dera SRL care a facut deratizare si dezinsectie in blocul de pe strada Mioritei din Timisoara, unde au murit trei oameni, spune ca barbatul a recunoscut acuzatiile care i se aduc si le-a spus anchetatorilor ca a cumparat substanta cu 600 de lei de…

- O firma a facut dezinsectia si deratizarea, iar echipajele speciale au gasit urme de substante neurotoxice. Pentru ca pericolul inca exista, blocul cu 200 de apartamente a fost evacuat, iar oamenii isi vor petrece noaptea la un liceu din Timisoara. Procurorii i-au chemat la audieri pe administratorul…

- Caz cutremurator la Timișoara. O femeie și doi copii au murit dupa dezinsecția de pe scara blocului in care locuiau. Conform știrileprotv.ro , noua persoane de pe acea scara de bloc au ajuns la spital. Primele informații arata ca unul dintre cei doi copii decedați avea doar 10 zile. “15 apeluri au…

- Trei oameni - doi copii si mama unuia dintre ei - au murit la Timisoara, iar alti patru sunt in stare grava. Totul dupa ce in blocul in care locuiau a avut loc o deratizare. Cei doi copii care au decedat aveau 3 ani, respectiv 9 zile, iar femeia avea 28 de ani. Dezinsectia in bloc a fost facuta intre…