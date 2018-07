Destin cumplit pentru o familie din Oradea: Cinci copii, victime ale unor accidente rutiere

Impactul a fost atat de puternic, incat doua dintre fete au fost tarate cațiva metri sub mașina, de unde au fost scoase de pompierii de la descarcerare. Din nefericire, medicii au fost nevoiți sa-i amputeze gamba stanga uneia dintre ele. Trist este ca fetele mai au un frate, tot victima a unui accident rutier, aflat in coma de aproape un an.